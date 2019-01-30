НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал голкипер «Филадельфии Флайерз» Энтони Столарз, отыгравший на ноль в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Американский вратарь отразил 38 бросков.

Второй звездой признан нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 Б). Шайбы американского нападающего разделили 34 секунды. В серии послематчевых буллитов Кайл реализовал решающую попытку.

Замкнул тройку лучших нападающий «Баффало Сэйбрз» Конор Шири, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4). Американский форвард стал автором победной шайбы.