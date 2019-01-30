Форвард «Нэшвилла» Уотсон дисквалифицирован на время лечения от алкоголизма

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков заявили, что нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон станет участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением.

Это связано с необходимостью прохождения курса лечения от алкоголизма. В соответствии с условиями программы Уотсон временно дисквалифицирован – до тех пор, пока администраторы программы не разрешат ему вернуться.

«Команда выражает признательность НХЛ и ассоциации за эту помощь и готова сотрудничать с лигой и профсоюзом, одновременно поддерживая Остина и его семью в это тяжёлое время. В связи с тем, что программа по борьбе со злоупотреблением препаратами и проблемами в поведении касается личной жизни игроков, а клуб всецело озабочен благополучием Остина и его семьи, «Предаторз» больше не будут давать комментарии на эту тему», – говорится в официальном заявлении «Нэшвилла».