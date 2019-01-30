Кекяляйнен: установим определённую планку компенсации за Панарина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал возможный обмен нападающего Артемия Панарина в другую команду.

«Мой телефон сегодня без конца звонит. Я могу отвечать только на один звонок за раз, но потом непременно перезваниваю. Мы установим определённую планку требований, которым должно соответствовать каждое торговое предложение по Панарину. Если эти критерии будут соблюдены, обмен может состояться до 25 февраля. Нам нужно взвесить решение, всё зависит от того, каков будет рынок. В прошлом году был интересный пример, когда мы оставили у себя Джека Джонсона и Мэттью Кэлверта, потому что думали, что в краткосрочной перспективе это будет лучше для нашей команды, а особой выгоды от их обмена не было.

Мне трудно начать спекулировать на эту тему. Но в целом на рынке есть команды, которые готовы укрепить свои составы прямо сейчас, отказываясь от будущего ради текущего усиления. Конечно, новость, которую я узнал в понедельник, меня разочаровала. Но мы сделаем всё возможное. Собственно, мы сделали всё, чтобы Панарин чувствовал себя у нас как дома. У нас хороший город, замечательные болельщики, отличная команда и условия», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.