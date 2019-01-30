Стал известен состав сборной России U17 для подготовки к Олимпийскому фестивалю

Юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) приступила к подготовке к европейскому юношескому Олимпийскому фестивалю, информирует официальный сайт ФХР. Турнир пройдёт с 11 по 14 февраля в Боснии и Герцеговине.

Вратари: Максим Моторыгин («Динамо» М), Богдан Нефедов («Сибирские снайперы»), Семен Шарабарин (ЦСКА)

Защитники: Кирилл Ващилин, Дмитрий Ромко (оба — «Динамо» М), Артем Грушников (ЦСКА), Даниил Кузьмин (оба — ЦСКА), Алексей Егоров («Химик»), Филат Зотов, Кирилл Кирсанов, Кирилл Стеклов (все — «Витязь»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Артем Швайковский («Авто»).

Нападающие: Денис Баранов («Металлург» Мг), Никита Буруянов («Бульдоги» СПб), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Антон Косолапов, Богдан Тринеев (все — «Динамо» М), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Василий Пономарев («Крылья Советов»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «Витязь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Артем Удот («Трактор»), Даниил Христанов («Ак Барс»).