Гендиректор «Спартака»: все вопросы с ареной решаемы, идёт контакт с КХЛ

Генеральный директор «Спартака» Андрей Верёвко прокомментировал ситуацию с домашней ареной на плей-офф.

«Все заинтересованные стороны находятся в рабочем процессе. Все стороны максимально содействуют этому процессу совершенно искренне. Есть технические вопросы, есть вопросы расписания и так далее. Они все решаемы, просто мы ищем правильное и гармоничное решение. Этот процесс идёт во главе с КХЛ. Она нам содействует.

В первую очередь я контактирую с Континентальной лигой. Сегодня я уже контактировал с ней дважды. Как только определятся все алгоритмы, мы тут же чётко, ясно и обоснованно доложим нашим болельщикам о том, где мы будем проводить плей-офф», — сказал Верёвко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.