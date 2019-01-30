Светлов: фишка «Адмирала» — это самый сильный хоккей против лидеров КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением об итогах восьмиматчевой домашней серии.

«Эта серия получилась противоречивой, и начинали, и завершали её дальневосточным дерби. Вот только если в первой встрече уверенно победили „Амур“, то в последней потерпели жёсткое поражение. После этой игры я как главный тренер извинился перед болельщиками. На протяжении всего домашнего отрезка мы показывали конкурентный хоккей, брали очки, посещаемость на „Фетисов Арене“ только увеличивалась — и тут такая клякса с Хабаровском. Но выводы сделаны, уроки извлечены, будем работать и доказывать, что это был несчастный случай.

Про ответную игру с «Амуром» всё сказано. Что касается наших лучших матчей, то отмечу победы над «Йокеритом» и «Авангардом» с одинаковым счётом — 4:1. Кстати, в нынешнем сезоне это наша фишка — свой самый сильный хоккей показываем против лидеров КХЛ. Например, уже отняли очки у «армейских» клубов, у Уфы, впервые в истории клуба победили тот же «Йокерит». У нас амбициозная команда. Она не признает авторитетов и хочет доказать, что напрасно летом её недооценивали и списывали со счётов», — цитирует Светлова Russia-Hockey.