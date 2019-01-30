Кожевников: идеальный календарь не сделать, но в этом году недовольных меньше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблеме календаря в Континентальной хоккейной лиге.

«Думаю, календарь получше, чем в предыдущие годы. Естественно, что кто-то будет недоволен, никогда не сделать идеального для всех графика. По крайней мере календарь лучше, чем в прошлом сезоне, тогда нарекания были практически у всех клубов. У некоторых получалось 10 матчей подряд, потом большие перерывы. КХЛ, в отличие от канадцев, надо подстраиваться и под Евротуры, поэтому у нас игроки уже на следующий день после сборной играют за свои команды.

В этом году недовольных меньше. Календарь никак не усовершенствовать. Точнее, можно это сделать, но для кого-то календарь всё равно будет неудобным», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.