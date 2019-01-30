Плющев: если Скабелка перед сезоном не ознакомился с графиком, что сейчас пенять

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблеме календаря в Континентальной хоккейной лиге. Эту тему поднял главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после игры с «Сибирью», подвергнув календарь нынешнего сезона резкой критики.

«В этом сезоне календарь не хуже и не лучше. Я не специалист по календарю, но, насколько я понимаю, свёрстанный календарь рассылается по всем клубам, и они вносят свои коррективы, если их не устраивают какие-то моменты. Сейчас, когда прошёл рубикон чемпионата, говорить о календаре по крайней мере неэтично. Если Скабелка с ним не ознакомился, сейчас-то что пенять?

Лига старается учитывать пожелания клубов, а если клубы не внесли свои коррективы перед сезоном, это их вина, а не вина КХЛ. Команд очень много, и развести матчи таким образом, чтобы всем всё было удобно, не получится. Практически, интересы команд соблюдаются в равной степени. Всё надо решать в рабочем порядке и желательно перед сезоном, а не за неделю до плей-офф», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.