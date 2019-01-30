Маззин: телефонный звонок — и ты осознаёшь, что жизнь круто меняется

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин поделился впечатлениями от обмена из «Лос-Анджелес Кингз».

«Конечно, слухи и разговоры ходили уже давно, но ты постепенно приучаешь себя не обращать на них внимания. А потом телефонный звонок – и ты вдруг осознаёшь, что твоя жизнь круто меняется… Я в восторге от возможности присоединиться к такой организации, как «Торонто». Когда они обыгрывали «Лос-Анджелес» в этом сезоне, помню свою мысль: «Чёрт, а они хороши!» И теперь я буду частью этой команды, за которую болел всё детство и юность.



На Кубке мира в 2016 году можно было на себе прочувствовать, какое место занимает хоккей в умах и сердцах жителей Торонто. И заодно — какое внимание ему уделяют газеты и телевидение. Меня это скорее вдохновляет, нежели пугает. Я буду просто выходить на лёд и делать свою работу. А всё остальное пусть идёт своим чередом», – цитирует Маззина официальный сайт НХЛ.

На счету Маззина в нынешнем сезоне 21 очко (4+17) при показателе полезности «+10» и 33 минутах штрафа. 29-летний канадский защитник с контрактом в $ 4 млн в следующем году станет неограниченно свободным агентом.