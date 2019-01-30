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Тренер вратарей России U20: хочу, чтобы Тарасов остался в России, он готов к КХЛ

Тренер вратарей России U20: хочу, чтобы Тарасов остался в России, он готов к КХЛ
Хоккей / КХЛ

Тренер вратарей молодёжной сборной России Владимир Куликов прокомментировал вероятность отъезда голкипера «Салавата Юлаева» Даниила Тарасова в систему «Коламбус Блю Джекетс».

«Травма притормозила, но не остановила Даниила. У него очень хорошее отношение к делу, трудолюбие. Моё личное мнение, что он уже готов играть на взрослом уровне. То же самое относится к Пете Кочеткову. Однако решение остаётся за клубными тренерами, не мне решать.

Советчик у него отец – Вадим Тарасов. Мы хорошо друг друга знаем, когда-то были напарниками в Новокузнецке. Есть у Даниила и агент, который даст ему совет уезжать за океан или нет. Но я бы очень хотел, чтобы Тарасов ещё пару лет поиграл в России, но именно в КХЛ. Его время уже пришло», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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