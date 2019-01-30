Скудра: плюс календаря — короткие паузы на Евротур и больше игр внутри дивизиона

Известный тренер Петерис Скудра поделился мнением о проблеме календаря в Континентальной хоккейной лиге.

«Календарь такой, какой и всегда. То же самое было в прошлом сезоне. Нет признаков, что он явно хуже. Команды расположены не совсем удобно в географическом плане, приходится преодолевать большие расстояния, но все клубы находятся в примерно равных условиях. Думаю, что, когда идёт подготовка к сезону, все нюансы должны учитываться. Ведь все команды знакомят с календарём, выслушивают их пожелания.

Сразу хотел бы отметить, что паузы на Евротур стали короче, раньше они были аж по две недели. Сейчас стало лучше, это плюс. Не думаю, что это стало вредить сборной, наоборот, найден оптимальный вариант. Нравится и тенденция большего количества игр внутри дивизионов. Это касается и логистики, ведь многое зависит от перелётов, проживания, все хотят сэкономить. Но есть и психологический момент. При первой неудаче все обращают внимание на календарь. Нужно немножко отделить себя от этого, лучше готовить команду», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.