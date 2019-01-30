Клинкхаммер: в плей-офф всё с нуля. Останутся ли у «Автомобилиста» силы?

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал поражение в игре с «Автомобилистом» (1:2 Б) и поделился мнением о дальнейших перспективах соперника.

«Игра была очень тяжёлой, как в плей-офф. Мы отдали всё, что могли. Было круто ещё раз сыграть против этих парней, одной из сильнейших команд чемпионата. К сожалению, мы проиграли по буллитам. Но в целом игра была неплохая. Сегодня игра была равной, победить могли как мы, так и они. Моменты были, не было голов. Нужно забивать.

Оценить перспективы соперника в плей-офф? Мы никогда не знаем, что будет дальше. Пока рано об этом думать, много работы впереди. Это большая команда, они могут выиграть «регулярку», но в плей-офф все начинают с нуля. Останутся ли у них силы? Посмотрим, что будет в плей-офф", — цитирует Клинкхаммера «Спорт Бизнес Online».