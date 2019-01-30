С. Калинин: «Ак Барс» играет чётко по системе и всегда идёт в лидерах чемпионата

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Я не слежу за выступлением «Ак Барса», у нас своих забот хватает. Что касается наших очных встреч, то могу сказать, что команда у них хорошая. Неспроста всегда идёт в лидерах чемпионата, и не зря они выигрывали Кубки. Команда дисциплинированная, слаженная и играет чётко по системе. Надо искать ключи к их воротам, играть более агрессивно перед вратарём и владеть шайбой как можно больше. Мы будем стараться выиграть, и они будут стремиться к тому же. Игра будет хорошей, плотной и с обилием борьбы. Исход решит слаженность действий в команде и следование тактике.

Ждём поддержки наших трибун. Они наш шестой игрок, и мы нуждались в них, нуждаемся и будем нуждаться всегда. Все на хоккей!» — цитирует Калинина официальный сайт ЦСКА.