Василевский: Азеведу — провокатор. Отмахнулся первым, ещё и краги скинул

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 Б), а также рассказал о драке с нападающим казанского клуба Джастином Азеведу.

«Мы готовимся к плей-офф, до этого им дважды проиграли. Понятно, что были заряжены на реванш. Выделю игру в меньшинстве, парни — красавцы, блокировали, ловили не жалея себя, как Денис Бодров. Также отмечу вратаря, нападающих, все работали на победу. Считаю, что мы заслужили эту победу: больше хотели, были лучше, на мой взгляд. В случае с голом, мне отдали хороший пас, бросил, удачный отскок, добивание Голышева.

Азеведу такой хоккеист, провокатор. Был игровой момент, столкновение, он первым отмахнулся, ещё и краги скинул. Я не скидывал, нанёс ответный удар. Заварушка получилась у их скамейки, эмоции, бывает, главное, что выиграли", – цитирует Василевского «Спорт Бизнес Online».

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.