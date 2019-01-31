Нанесёт ли ЦСКА третье поражение подряд «Ак Барсу» и другие матчи дня

Сегодня, 31 января, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт восемь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Сибирь» — «Йокерит»;
— «Барыс» — СКА;
— «Динамо» М — «Металлург»;
— ЦСКА — «Ак Барс»;
— «Динамо» Мн — «Адмирал»;
— «Динамо» Р — «Спартак»;
— «Слован» — «Сочи».
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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