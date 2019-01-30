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Кучеров: в НХЛ люди следят за подготовкой к матчам, в России такого не было

Кучеров: в НХЛ люди следят за подготовкой к матчам, в России такого не было
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал об отличиях подготовки к матчам в России и Северной Америке.

«Я видел, что люди следят за тем, что едят, как готовятся к матчам. В России такого не было. Мы просто дурака валяли. Никого не волновало, против кого мы играли. Никто не спал. Ничего этого не было. А здесь ребята следили за своим рационом, за тем, как они готовятся к игре, что делают после неё. В России у нас был час на тренировку, и ни минуты больше. Нельзя было задержаться или прийти раньше. Ничего этого не было. Приехав в Северную Америку, я понял, что здесь другая жизнь, и влюбился в неё», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 49 матчей и набрал 78 (22+56) очков.

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