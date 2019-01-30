Лундквист: считаю, что на «Рейнджерс» ещё рано ставить крест

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. «Синерубашечники» занимают 11-е место в Восточной конференции.



«Очень сложно было что-то ожидать. С моей точки зрения, у команды были взлёты и падения в этом сезоне. Порой мы играли лучше, чем я ожидал, а иногда я думал, что команде ещё нужно время, чтобы выйти на уровень, который устроил бы нас. Но в целом я считаю, что на «Рейнджерс» ещё рано ставить крест.



Нам надо набрать ход, продолжить побеждать, чтобы вернуться в гонку. Для команды важно быть там, бороться, играть ответственные матчи. Это важно не только для нынешнего сезона, но и для будущего. Нам надо почувствовать давление, научиться справляться с ним, научиться играть до последней минуты, не испытывать страха. Я думаю, для «Рейнджерс» очень важно научиться этому», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Лундквист: сложно описать, что значат «Рейнджерс» для меня. С этим нужно жить