Овечкин исполнил зажигательный танец с племянницей

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» проводят отпускную неделю, положенную всем командам НХЛ во время регулярного чемпионата. Капитан столичной команды Александр Овечкин во время мини-отпуска отправился на Кубу.



Российский форвард исполнил зажигательный танец с племянницей.

Видео танца можно посмотреть в «инстаграме» жены Овечкина.



Перед уходом в мини-отпуск «Вашингтон» проиграл семь матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» также составила семь матчей (13.01.2014 — 25.01.2014).



Овечкин лидирует в снайперской гонке НХЛ. В этом сезоне 33-летний нападающий забросил 37 шайб и сделал 20 результативных передач в 50 матчах «регулярки». Российский форвард пропустит первый матч «Вашингтона» после паузы из-за отказа от участия в Матче звёзд НХЛ.