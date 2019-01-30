«Трактор» — «Витязь»: хозяева забили гол в свои ворота в ходе отложенного штрафа

«Трактор» встречается с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Челябинске.

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В концовке второго периода при счёте 2:2 хозяева забросили шайбу в свои ворота во время отложенного большинства. «Трактор» выпустил вместо вратаря шестого полевого хоккеиста и неудачно разыграл комбинацию, в результате чего шайба залетела в пустые ворота. Гол записан на вратаря «Витязя» Йони Ортио.

Посмотреть видео гола можно также на официальном сайте КХЛ.

Команды выступают в следующих составах:

«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Исаев — Бэйлен, Энлунд — Щехура — Глинкин;

Петров — Карпухин, Бергстрём — Стоу — Томас;

Хлыстов — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Желдаков, Ерофеев — Шаров — Шолохов, Губарев.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Ржепик;

Кожемякин, Выглазов — Чернов — Комаров, Гончаров.