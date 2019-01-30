Курьёзный гол помог «Витязю» обыграть на выезде «Трактор»

«Трактор» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 3:2 в пользу подмосковного клуба.



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Гости открыли счёт на третьей минуте после результативного броска Павла Чернова. Команде Алексея Тертышного потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить паритет — шайбу в ворота подмосковного клуба отправил Марсель Шолохов. В концовке первого игрового отрезка Александр Рыбаков вывел хозяев вперёд, на что гости ответили двумя голами во втором периоде. Сначала отличился Денис Кокарев, а затем челябинцы забросили шайбу в свои ворота в ходе отложенного штрафа — гол записали на счёт вратаря «Витязя» Йони Ортио.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, «Витязь» одержал вторую победу в последних трёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.