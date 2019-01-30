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Курьёзный гол помог «Витязю» обыграть на выезде «Трактор»

Курьёзный гол помог «Витязю» обыграть на выезде «Трактор»
Хоккей / КХЛ

«Трактор» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 3:2 в пользу подмосковного клуба.

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Гости открыли счёт на третьей минуте после результативного броска Павла Чернова. Команде Алексея Тертышного потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить паритет — шайбу в ворота подмосковного клуба отправил Марсель Шолохов. В концовке первого игрового отрезка Александр Рыбаков вывел хозяев вперёд, на что гости ответили двумя голами во втором периоде. Сначала отличился Денис Кокарев, а затем челябинцы забросили шайбу в свои ворота в ходе отложенного штрафа — гол записали на счёт вратаря «Витязя» Йони Ортио.

«Трактор» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, «Витязь» одержал вторую победу в последних трёх играх.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2:3
2:1, 0:2, 0:0
Витязь
Московская область
0:1 – Чернов (Рендулич, Макеев) – 02:32 (5x5), 1:1 – Шолохов (Шаров) – 07:02 (5x5), 2:1 – Рыбаков (Кокуёв, Кравцов) – 14:59 (5x5), 2:2 – Кокарев (Комаров, Стасенко) – 36:10 (5x5), 2:3 – Ортио – 37:01 (5x5)
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