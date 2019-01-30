Ортио — четвёртый голкипер в истории КХЛ, отметившийся голом

«Трактор» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 3:2 в пользу подмосковного клуба.



В концовке второго периода при счёте 2:2 хозяева забросили шайбу в свои ворота во время отложенного большинства. «Трактор» выпустил вместо вратаря шестого полевого хоккеиста и неудачно разыграл комбинацию, в результате чего шайба залетела в пустые ворота. Гол записан на вратаря «Витязя» Йони Ортио.



Ортио стал четвёртым вратарём в истории КХЛ, кому удалось отметиться голом. В 2009 году это сделал вратарь «Металлурга» Илья Проскуряков, в 2010-м — голкипер рижского «Динамо» Эдгарас Масальскис, в 2013-м — вратарь «Барыса» Виталий Еремеев.

Посмотреть видео гола можно также на официальном сайте КХЛ.