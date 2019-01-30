Кравцов продлил безголевую серию до 10 матчей, сыграв менее 7 минут с «Витязем»

«Трактор» встречался с «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Челябинске и закончилась со счётом 3:2 в пользу подмосковного клуба.



Нападающий челябинской команды Виталий Кравцов записал на свой счёт результативную передачу, но при этом провёл на льду всего 6 минут 47 секунд. Безголевая серия 19-летнего хоккеиста в КХЛ насчитывает уже 10 матчей, последний результативный бросок бронзового призёра молодёжного чемпионата мира—2019 зафиксирован в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ), который состоялся 4 декабря.



Гости открыли счёт на третьей минуте после результативного броска Павла Чернова. Команде Алексея Тертышного потребовалось совсем немного времени, чтобы восстановить паритет — шайбу в ворота подмосковного клуба отправил Марсель Шолохов. В концовке первого игрового отрезка Александр Рыбаков вывел хозяев вперёд, на что гости ответили двумя голами во втором периоде. Сначала отличился Денис Кокарев, а затем челябинцы забросили шайбу в свои ворота в ходе отложенного штрафа — гол записали на счёт вратаря «Витязя» Йони Ортио.

Ортио — четвёртый голкипер в истории КХЛ, отметившийся голом