Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков по состоянию на 30 января.



«Авангард»

Емелин Алексей

Рямё Карри



«Автомобилист»

Кольцов Кирилл

Кучерявенко Александр

Мамкин Михаил

Чесалин Евгений



«Ак Барс»

Гарипов Эмиль



«Амур»

Горшков Александр

Железков Артём

Рассказов Кирилл

Турбин Павел



«Барыс»

Граховина Доминик



«Динамо» Мн

Буйницкий Дмитрий

Гаврус Артур

Готовец Кирилл

Костицын Андрей

Осипов Денис

Павлович Александр



«Динамо» Р

Скворцов Гунарс



«Йокерит»

Вярн Макс

Ландин Майк



«Куньлунь Ред Стар»

Бартулис Оскарс

Граньяни Марк-Андре

Кейн Кори

Лаюнен Вилле

Николлс Джош

Сундстрём Юхан



«Локомотив»

Контиола Петри

Красковский Павел



«Металлург» Мг

Антипин Виктор



«Салават Юлаев»

Хохряков Пётр



«Северсталь»

Корнеев Константин



«Сибирь»

Алексеев Константин

Мнацян Самвел

Первушин Владимир



СКА

Земчёнок Артём

Рукавишников Роман

Херсли Патрик



«Слован»

Месарош Андрей



«Спартак»

Кутейкин Андрей



«Торпедо»

Галимов Станислав

Ильин Даниил



«Трактор»

Рясенский Евгений

Шинин Александр



ХК «Динамо» М

Алексеев Андрей

Афиногенов Максим

Закриссон Патрик

Койвисто Миика

Кулёмин Вячеслав

Тарасов Даниил



ХК «Сочи»

Лугин Дмитрий

Мосалёв Денис

Погоришный Олег

Старков Степан

Щитов Никита

Рясенский стал третьим защитником, внесённым «Трактором» в список травмированных