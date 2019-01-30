Яшин: Панарин может оказаться не там, где хочет играть

Серебряный призёр ОИ-1998 Алексей Яшин поделился мнением о будущем нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«Панарину нужно забивать голы и быть лидером «Коламбуса». Как я понимаю, он хочет стать свободным агентом. Это очень хорошо после успешного сезона. То же самое было с Джоном Таваресом. Он доиграл до конца сезон в «Айлендерс», стал свободным агентом и подписал хороший контракт с «Торонто», где хотел играть.



Насколько я понимаю, Артемий однозначно не хочет играть в «Коламбусе». Другое дело, что его могут обменять не в тот клуб, где он хочет играть. Это часть бизнеса в НХЛ. Допустим, Артемий хочет играть во Флориде или Нью-Йорке, а может оказаться в Калгари или Эдмонтоне», — цитирует Яшина «Спорт день за днём».

«Пусть не прячется за спиной агента». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте почему.