Разин: доволен игрой и самоотдачей хоккеистов «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин проанализировал игру команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:4).



«Поздравляю «Локомотив» с победой. Спасибо за комплимент в наш адрес. Я тоже сегодня доволен игрой «Северстали», самоотдачей, желанием ребят. Хорошо двигались, долго держали шайбу в зоне соперника, что с «Локомотивом» очень тяжело делать — «железнодорожники» очень хорошо играют в позиционной атаке. К сожалению для нас, в хоккее побеждает тот, кто забил больше голов. Мы в этом компоненте пока оказались слабее», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».



«Локомотив» продлил победную серию до семи матчей, «Северсталь» потерпела третье поражение в последних четырёх играх.

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