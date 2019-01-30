Василевский: порой Кучеров слишком требователен к себе

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил игру одноклубника и соотечественника, форварда Никиты Кучерова.



«Порой Никита слишком требователен к себе, поэтому он один из лучших игроков в мире. Кучеров может забросить три шайбы сегодня, но тогда завтра он захочет забросить пять. Никита не остановится», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 78 (22+56) очков. Он занимает первое место в списке самых результативных хоккеистов лиги. В прошлом сезоне россиянин долго лидировал в гонке бомбардиров, но в конце регулярного чемпионата уступил «Арт Росс Трофи» Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз».

Кучеров: в НХЛ люди следят за подготовкой к матчам, в России такого не было