Панарин прилетел на матч с «Виннипегом» в шапке-ушанке

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прилетел на матч с «Виннипег Джетс», который состоится 1 февраля в Виннипеге, в шапке-ушанке. Пресс-служба «Блю Джекетс» выложила видео из аэропорта на своей страничке в сети Instagram.

«Не так уж и холодно», — говорится в сообщении.

Ранее Панарин через своего агента сообщил клубу, что вести переговоры будет только после окончания сезона. Это означает, что россиянин хочет покинуть стан «Коламбуса», так как у него заканчивается контракт, и вероятность обмена Артемия до дедлайна (25 февраля) оценивается очень высоко.

В 47 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 55 (19+36) очков при показателе полезности «+10» и 12 минутах штрафного времени.