Каменский: можно порадоваться, что нашёлся человек, перекрывший рекорд Фёдорова

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ.

«Оба сделали фантастическую карьеру за океаном, и можно только порадоваться, что наконец нашелся человек, способный перекрыть рекорд Сергея. И Фёдоров, и Овечкин полностью реализовали себя в НХЛ, выиграв и главный командный приз, и множество личных наград. Но уверен, что Саша не остановится на этом и будет дальше наращивать свои показатели», — приводят слова Каменского «Известия».

Овечкин является лидером в снайперской гонке регулярного чемпионата НХЛ (37 голов), опережая на 6 шайб ближайшего преследователя Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз».