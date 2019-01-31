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«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Малкин подрался со Стэмкосом

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Малкин подрался со Стэмкосом
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 4:0.

В начале третьего периода российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин подрался с нападающим «молний» Стивеном Стэмкосом. Инцидент случился после того, как Малкин пытался зацепить Стэмкоса клюшкой. В итоге Евгений повалил своего соперника на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

Также Малкин записал на свой счёт две результативные передачи. Он достиг отметки в 600 пасов за карьеру в НХЛ. Это позволило ему стать четвёртым россиянином по этому показателю в истории лиги. Ранее отметку в 600 передач преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604). Малкину для этого потребовалось наименьшее количество игр – 834.

Малкин – четвёртый россиянин в истории НХЛ с 600 результативными передачами
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