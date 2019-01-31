Салливан: это был лучший матч Малкина за долгое время

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал домашнюю победу своей команды над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) и оценил действия нападающего Евгения Малкина, набравшего 2 (0+2) очка.



«Это была лучшая игра Жени за долгое время. Он постоянно был с шайбой, был заметен в каждой смене. Когда он так эмоционален, то показывает свой лучший хоккей. В целом все наши лидеры сегодня проявили себя отлично. После недавнего матча с «Нью-Джерси» я говорил, что команде нужно быть более вовлечённой эмоционально. Это касалось и группы лидеров. Когда у нас есть личности на скамейке, мы переносим эти положительные качества на лёд»,— цитирует Салливана Pens Inside Scoop.

Малкин – четвёртый россиянин в истории НХЛ с 600 результативными передачами