Комментатор NBC проявил неуважение к олимпийской чемпионке Кендалл Койн Скофилд

Многие хоккейные болельщики в Северной Америке остались недовольны работой телекомментатора NBC Sports Пьера Макгуайра на матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Макгуайр, занявший позицию между скамеек запасных команд, пригласил для комментария известную американскую хоккеистку Кендалл Койн Скофилд, которая является обладателем пяти олимпийских медалей, в том числе золота. На недавнем Матче звёзд НХЛ она участвовала в конкурсе на скорость и опередила одного из хоккеистов-мужчин.

Несмотря на огромный опыт своей напарницы, Макгуайр принялся объяснять ей, на какой скамейке находится «Питтсбург», а на какой — «Тампа», а затем произнёс фразу: «Чего вы ожидаете от этой игры? Мы платим вам за то, чтобы вы сегодня были аналитиком, а не фанатом!». Койн Скофилд не стала пикироваться с Макгуайром, профессионально отметив, что «Питтсбург» проиграл предыдущий матч «Нью-Джерси», а для «молний» эта встреча — первая после недельной паузы.

В 1994 году Макгуайр был тренером «Хартфорд Уэйлерз», но был уволен после 67 матчей, в которых его команда потерпела 44 поражения. С 2006 года он работает аналитиком на телевидении.

Пользуясь случаем, североамериканские болельщики выпустили в продажу актуальную футболку с надписью «Заткнись, Пьер».

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