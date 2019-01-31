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«Динамо» Р — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
08:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 31 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 31 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 31 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из данных игр.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 31 января:

12:30. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
15:30. «Сибирь» — «Йокерит»;
16:30. «Барыс» — СКА;
19:30. «Динамо» М — «Металлург»;
19:30. ЦСКА — «Ак Барс»;
19:30. «Динамо» Мн — «Адмирал»;
20:30. «Динамо» Р — «Спартак»;
20:30. «Слован» — «Сочи».

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.

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