Малкин — четвёртый игрок в истории «Питтсбурга» с 600 голевыми передачами в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Благодаря этому воспитанник магнитогорского хоккея стал четвёртым в истории «пингвинов» игроком, достигшим отметки в 600 голевых передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рекордсмен по этому показателю – Марио Лемье (1033 передачи). В топ-3 также входят капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (741) и Яромир Ягр (640).

Также Евгений стал четвёртым россиянином по этому показателю в истории лиги. Ранее отметку в 600 передач преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).