НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отыгравший на ноль в игре с «Баффало Сэйбрз» (1:0). Американский вратарь отразил 30 бросков.

Второй звездой признан защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2). 31-летний канадец забил 108-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место в истории «пингвинов» среди игроков обороны, повторив результат Пола Коффи.

Замкнул тройку лучших нападающий «Далласа» Джейми Бенн, забросивший победную шайбу в матче с «Баффало».