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Артемий Панарин возглавил список хоккеистов, которых могут обменять

Артемий Панарин возглавил список хоккеистов, которых могут обменять
Хоккей / НХЛ

Авторитетное заокеанское издание TSN опубликовало список из 45 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну, который назначен на 25 февраля. Лидером среди них является российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отказавшийся подписывать с этим клубом новый контракт.

Второе место занимает нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн, третье — нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс. В топ-5 также вошли форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло.

Из российских хоккеистов в список также попал вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский (10-е место) и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников (38-е место).

Columbus Dispatch: если Панарин хочет уйти, пусть сам скажет это, а не прячется
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