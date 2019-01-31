Закриссон и Бирюков внесены в список травмированных КХЛ, Земчёнок выбыл на месяц

Защитник СКА Артём Земчёнок помещён в список травмированных до 26 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 27-летний Земчёнок забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+16".

Московское «Динамо» до 18 февраля не сможет рассчитывать на шведского нападающего Патрика Закриссона.

31-летний Закриссон в нынешнем чемпионате набрал 8 (3+5) очков в 32 играх «регулярки» при полезности "-5".

Магнитогорский «Металлург» поместил в лазарет защитника Евгения Бирюкова. Он выбыл из строя до 13 февраля. Также обновлён срок возвращения в состав Виктора Антипина. Он не вернётся на лёд до 2 февраля. Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов не поможет команде Зинэтулы Билялетдинова до 19 февраля.