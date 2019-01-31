Кучеров занимает седьмое место в НХЛ по очкам за 50 матчей сезона с 1995 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:2.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. В 50 матчах нынешнего сезона на счету нападающего 79 (22+57) баллов. Это седьмой результат в лиге за последние 24 года по очкам на аналогичном отрезке сезона. Примечательно, что первые шесть мест занимают исключительно игроки «Питтсбург Пингвинз». Рекорд принадлежит Марио Лемье (110 очков, сезон-1995/96). Второе место занимает Яромир Ягр (97, 1995/96). Топ-3 замыкает Лемье (84, 1996/97). Также в топ-6 попали Рон Фрэнсис, Сидни Кросби и снова Ягр.

Также Кучеров вышел на шестое место в истории «Лайтнинг» по голевым передачам, сравнявшись с Вацлавом Проспалом (оба — по 244 передачи). Рекордсмен «Тампы» по этому показателю – Мартен Сен-Луи (588).