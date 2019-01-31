Шумаков: Овечкин — царь Америки. Его там очень любят, причём не только в столице

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал о своём североамериканском этапе карьеры.

«После ухода из ЦСКА начал с агентом рассматривать различные варианты, в том числе поездку за океан. Одним из возможных клубов, где я мог продолжить карьеру, был „Вашингтон“. Плюс ко всему клиентами моего агента являются Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. С последним мы выступали за челябинский „Трактор“, и в разговоре со мной Евгений сказал, чтобы я больше ни о чём не думал и ничего не рассматривал, а собирал чемодан и ехал в Америку.

Варианты были. Была, например, «Флорида», но получилось немного неправильно. Вызвали, попросили меня приехать, подписали меня на три игры, сказав, что в случае чего меня подпишут на постоянный контракт. Близился дедлайн в России — они же мне предложили ещё две игры, поэтому я принял вот такое решение. В общем, была неопределённость.

Овечкин во всём Вашингтоне царь. Наверное, даже можно сказать, что он во всей Америке царь. Его там очень любят, причём не только в столице. Несомненно, он играет решающую роль в микроклимате команды как в раздевалке, так и за её пределами. Александр слегка подшучивал надо мной, но в целом ничего из ряда вон выходящего не было. Обычная рабочая атмосфера, не более того», — цитирует Шумакова ТАСС.