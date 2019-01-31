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Матушкин: очень хочу сыграть за сборную России, жду вызова

Матушкин: очень хочу сыграть за сборную России, жду вызова
Хоккей / КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Максим Матушкин рассказал о мечте об игре за сборную России.

«Очень хочу сыграть за национальную команду, жду вызова. Но прекрасно понимаю, что дорога в сборную России лежит через клуб, через его победы. „Металлург“ набирает ход, все в Магнитогорске настроены позитивно. Будет у клуба сильный сезон — надеюсь, дебютирую и за сборную.

Пишут, что я родился в Швеции? Это не так. Мои папа и мама родились и жили в Челябинске, в этом же городе появился на свет и я. Когда мне исполнилось три года, отец подписал контракт в шведской лиге, и мы всей семьёй переехали в Швецию. Моё хоккейное становление прошло в хоккейной школе Бьоркловена, играл в шведских лигах, в прошлом сезоне в чемпионате Финляндии. Получается, летом, подписав контракт с «Металлургом», вернулся на родину, на Урал.

В КХЛ высокий уровень, а «Металлург» — один из традиционных лидеров КХЛ. Сразу понял, что здесь нужно быстро читать игру и принимать решения, они должны быть правильными. Плюс этим летом, насколько понимаю, «Магнитка» обновилась примерно наполовину, шла притирка состава. Благодарен партнёрам и тренерам, что дали мне время на адаптацию», — цитирует Матушкина Russia-Hockey.

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