Тренер «Ак Барса»: Данис Зарипов и Александр Свитов сыграют с ЦСКА

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА проанонсировал возвращение в состав Александра Свитова и Даниса Зарипова. Матч состоится сегодня, 31 января, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я думаю, будет интересная игра, все ребята готовятся серьёзно. Рассчитываем на то, что парни должны сыграть хорошо сегодня. Два матча мы проиграли, это были непростые встречи, в чём-то мы уступали. Но мы знаем, над чем нужно поработать, и продолжаем через эти игры готовиться к плей-офф.

Изменения в составе? Данис Зарипов и Александр Свитов возвращаются», — цитирует Смирнова официальный сайт казанского клуба.