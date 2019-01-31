И. Бочаров: жду, что «Динамо» снова сыграет в ретроформе и победит «Металлург»

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Матч состоится сегодня, 31 января, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я жду, что с «Магниткой» мы снова сыграем в ретроформе и победим. Магнитогорцы играют в достаточно открытый хоккей, у них много хороших исполнителей. Но мы, как и они, потихоньку готовимся к плей-офф, поэтому постараемся строго сыграть в обороне. Посмотрим, чьи нападающие будут сильнее», – приводят слова Бочарова «Известия».

Для подопечных Владимира Крикунова матч с «Магниткой» должен стать четвёртым в ретроформе. В предыдущих играх «Динамо» победило «Автомобилист» (2:0), «Спартак» (3:1) и рижское «Динамо» (3:2).