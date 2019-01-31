Чайковски: в КХЛ совсем другая ситуация, чем в АХЛ. Здесь мне намного лучше

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски, заключивший контракт с бело-голубым за семь минут до дедлайна в КХЛ, поделился впечатлениями от команды.

«Моя первая игра в составе «Динамо» совпала с первой игрой на новой арене. Безусловно, здорово, что мы выиграли эту игру против «Автомобилиста». Дворец очень хороший, но, главное, болельщики были просто потрясающими! Надеюсь, такая атмосфера будет на каждой нашей домашней игре. В Америке я играл в АХЛ, не так уж много зрителей приходило на наши игры там. Здесь же совсем другая ситуация — дворец был полным, все пришли поддержать команду. Совсем другая атмосфера. Здесь я чувствую себя намного лучше и комфортней.

Работа под руководством Крикунова? Знаю, что многие называют его тренером старой школы, потому что он большое внимание уделяет физической нагрузке и подготовке. Это его стиль. Но с ним, как и с любым другим главным тренером, главное выполнять установку и следовать требованиям. Он делает свою работу, игрокам надо выполнять свою", — цитирует Чайковски официальный сайт московского «Динамо».