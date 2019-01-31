Кожевников: в КХЛ безобразное судейство, просто противно смотреть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблеме судейства в КХЛ.

«Просто безобразное судейство! Какую игру ни возьми. В начале встречи дают удаление, в конце за то же самое нарушение – нет. Людей просто убивают! А главный арбитр КХЛ сидит разглагольствует: «Это было не так, это не эдак». Что оправдываться, когда всё видно?! Смотришь и диву даёшься… В спину шарашат, голова отлетает – и ничего! Клюшка по касательной уходит в визор, даже рассечения нет – сразу бегут, 2+2 дают! И так не только с моим любимым «Спартаком». Четыре судьи на площадке, два из них главные – и вы ничего не видите? Разберитесь между собой, ну что вы делаете? У игроков же потом травмы будут, грыжи вылезать будут.

Вайсфельд говорил про закрытость судей? Да-да, я с ним полностью согласен. Ну это же бред! Просто противно смотреть! Уверен, что в плей-офф ещё хуже будет. Судей так будет трясти, что они свистки начнут глотать. Считают, что им виднее, делают напыщенные лица и угрожают 10 минутами или вообще до конца игры выгнать. А вы научитесь судить нормально, и вам скажут спасибо. Всё в лиге хорошо, только судейство хреновое. КХЛ не будет развиваться с такими судьями», – цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».