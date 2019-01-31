Купер: из такой ямы выбраться тяжело, но «Тампа» не выключалась даже при 0:3

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от проигранного матча с «Питтсбург Пингвинз» (2:4).



«Мы совершили три ошибки, и все они завершились взятием наших ворот. Из такой ямы выбираться тяжело. Хотя, даже несмотря на 0:3, ребята не выключались», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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«Пингвины» повели с комфортным преимуществом в три шайбы уже к середине первого периода. Отличились Райли Шихан, Фил Кессел и Сидни Кросби. В стартовом игровом отрезке хозяева нанесли лишь пять бросков. Во втором периоде при игре в формате «4 на 4» забил Крис Летанг. Ти Джей Миллер размочил счёт. Ещё одна заброшенная шайба в активе Стивена Стэмкоса.



Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин подрался со Стэмкосом и сделал две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 минут штрафа и 2 броска в створ за 16.58 на льду.