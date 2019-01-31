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«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для команды Александра Гулявцев победа стала третьей подряд.

К 13-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря голам Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. «Куньлунь» сумел отыграться за 23 секунды: точными бросками сумели отметиться Мартен Сен-Пьер и Брэндон Ип. В оставшееся основное время зрители не увидели заброшенных шайб, а в овертайме победу хабаровскому клубу принёс гол Павла Дедунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3:2
2:2, 0:0, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Зогорна (Голубев, Кузнецов) – 02:51 (5x5), 2:0 – Ушенин Владислав (Йордан) – 12:04 (5x5), 2:1 – Сен-Пьер (Ярвинен) – 12:27 (5x5), 2:2 – Ип (Фонтейн) – 12:50 (5x5), 3:2 – Дедунов (Йордан) – 64:42 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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