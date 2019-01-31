«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для команды Александра Гулявцев победа стала третьей подряд.



К 13-й минуте команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы благодаря голам Томаша Зогорны и Владислава Ушенина. «Куньлунь» сумел отыграться за 23 секунды: точными бросками сумели отметиться Мартен Сен-Пьер и Брэндон Ип. В оставшееся основное время зрители не увидели заброшенных шайб, а в овертайме победу хабаровскому клубу принёс гол Павла Дедунова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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