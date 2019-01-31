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«Барыс» — СКА: вторым вратарём «армейцев» заявлен 18-летний Давыдюк

«Барыс» — СКА: вторым вратарём «армейцев» заявлен 18-летний Давыдюк
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы астанинского «Барыса» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 31 января, начало игры — в 16:30 мск. Вторым вратарём СКА заявлен 18-летний Павел Давыдюк.

«Барыс»:

Карлссон (Мальгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.

СКА:

Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.

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