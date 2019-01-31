«Детройт» выведет из обращения номер «4»

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» из обращения «красных крыльев» будет выведен игровой номер «4» в честь легендарного защитника Реда Келли, информирует официальный сайт НХЛ.



В 1969 году Келли ввели в Зал хоккейной славы. В составе «Ред Уингз» он провёл 846 матчей из 1316. В этой команде он набрал 472 (162+310) очка и 253 штрафных минуты. В 1954 году его первым наградили призом Джеймса Норриса как лучшего защитника сезона, а в 1960-м обменяли в «Торонто». Там он стал нападающим.



Келли, родившийся в канадской провинции Онтарио, завершил карьеру в 1967 году, записав на свой счёт 823 (281+542) очка и 327 минут штрафа. В НХЛ он провёл 20 сезонов.