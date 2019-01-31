ЦСКА — «Ак Барс»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 31 января, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием хоккейного клуба ЦСКА и казанского «Ак Барса». Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



«Ак Барс» — действующий обладатель Кубка Гагарина, сейчас борется за лидерство в Восточной конференции. ЦСКА сражается со СКА за лидерство на Западе и дважды обыграл «Ак Барс» в текущем сезоне.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Ак Барс»