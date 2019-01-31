«Барыс» — СКА: Кормье и Зубарев получили удаления до конца игры

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и петербургского СКА удаления до конца игры заработали Андрей Зубарев и Патрис Кормье. Защитник СКА получил дисциплинарный штраф, нападающий «Барыса» получил в одном эпизоде две минуты штрафа за атаку не владеющего шайбой игрока и «5+20» за удар клюшкой.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Мальгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Липин, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
СКА:
Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Якупов;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.