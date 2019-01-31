«Барыс» — СКА: Кормье и Зубарев получили удаления до конца игры

В первом периоде матча астанинского «Барыса» и петербургского СКА удаления до конца игры заработали Андрей Зубарев и Патрис Кормье. Защитник СКА получил дисциплинарный штраф, нападающий «Барыса» получил в одном эпизоде две минуты штрафа за атаку не владеющего шайбой игрока и «5+20» за удар клюшкой.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Мальгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Липин, Полохов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



СКА:



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Зуб, Гусев — Коскиранта — Якупов;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.