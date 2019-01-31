В третьем периоде матча новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита» повреждение получил нападающий команды хозяев Юкка Пельтола. Хоккеист покинул площадку хромая, в сопровождении врача.
Команды начали встречу в следующих сочетаниях:
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;
Пиганович — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;
Наумов — Игнатович, Казаков — Романцев — Яковлев.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Столери — Рясанен, Мяки — Плэтт — Анттила.
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«Сибирь» — «Йокерит»: Пельтола получил травму и ушёл в раздевалку