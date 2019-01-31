«Сибирь» — «Йокерит»: Пельтола получил травму и ушёл в раздевалку

В третьем периоде матча новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита» повреждение получил нападающий команды хозяев Юкка Пельтола. Хоккеист покинул площадку хромая, в сопровождении врача.



Команды начали встречу в следующих сочетаниях:



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Михайлов — Брюле — Пельтола;

Пиганович — Морозов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Карон — Комаров — Принс;

Наумов — Игнатович, Казаков — Романцев — Яковлев.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Кивистё — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;

Столери — Рясанен, Мяки — Плэтт — Анттила.



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